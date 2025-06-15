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В азербайджанском клубе не исключили возвращение уволенного россиянина

В «Сабахе» не исключили, что Василий Березуцкий сможет снова возглавить клуб
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов признался, что допускает возвращение бывшего российского футболиста Василия Березуцкого на пост главного тренера команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью — оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду», — заявил он.

Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха» 14 июня.

О назначении Василия Березуцкого в «Сабах» стало известно в ноябре 2024 года. Бывший защитник ЦСКА и сборной России, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА впервые самостоятельно работает главным тренером. Прежде он ассистировал экс-наставнику ЦСКА и российской национальной команде Леониду Слуцкому в голландском «Витессе», «Краснодаре» и в китайском «Шанхай Шэньхуа».

Под руководством Березуцкого «Сабах» завоевал первый трофей в истории клуба — Кубок страны. В финале коллектив обыграл «Карабах» со счетом 3:2 (дополнительное время).

Ранее в «Динамо» объяснили назначение Валерия Карпина на пост тренера клуба.

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