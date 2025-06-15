В «Динамо» объяснили назначение Карпина на пост тренера клуба

Степашин о назначении Карпина в «Динамо»: важно, что это отечественный тренер

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера клуба, отметив важность того, что команду возглавил россиянин, передает «КП Спорт».

«Карпин тренер сборной страны. Он многое сделал для ростовского футбола. Я думаю, нормально примут на самом деле. Важно, что это отечественный тренер. Для меня это принципиальная позиция», — сказал Степашин.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин назвал свой тренерский штаб в «Динамо».