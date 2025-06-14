Бывший футболист ЦСКА покинул европейский клуб

Российский специалист Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Под его руководством «Сабах» вписал значимую и символичную страницу в историю клуба, впервые выиграв Кубок Азербайджана. Мы выражаем наилучшие пожелания Василию Березуцкому и его семье, а его супруге желаем скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — говорится в заявлении.

О назначении Василия Березуцкого в «Сабах» стало известно в ноябре 2024 года. Бывший защитник ЦСКА и сборной России, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА впервые самостоятельно работает главным тренером. Прежде он ассистировал экс-наставнику ЦСКА и российской национальной команде Леониду Слуцкому в голландском «Витессе», «Краснодаре» и в китайском «Шанхай Шэньхуа».

Под руководством Березуцкого «Сабах» завоевал первый трофей в истории клуба — Кубок страны. В финале коллектив обыграл «Карабах» со счетом 3:2 (дополнительное время).

Ранее Березуцкий рассказал, что в Китае бьют детей.