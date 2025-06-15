Российская бодибилдерша погибла в Таиланде

Российская спортсменка Юлия Родина, которая профессионально занималась бодибилдингом, погибла в Таиланде. Трагедия произошла на Пхукете. Об этом в своих соцсетях сообщила коллега спортсменки Наталья Маркеленкова.

«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — написала Маркеленкова.

Родину вытащили из воды, но она уже не дышала. Врачи более суток пытались спасти ее, но им это сделать не удалось.

В октябре 2024 года на соревнованиях по триатлону Ironman Калелья-Барселона утонула российская спортсменка Елена Смирнова.

Тело 41-летней спортсменки было обнаружено в воде, когда остальные участники закончили этап состязаний.

Смирнову достали из воды, попытались реанимировать, но вернуть ее к жизни не удалось.

В правоохранительных органах Испании считают, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Ранее во время соревнований по триатлону утонул спортсмен.