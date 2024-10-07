Российская триатлонистка утонула во время соревнований в Барселоне

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На соревнованиях по триатлону Ironman Калелья-Барселона утонула российская спортсменка Елена Смирнова, сообщил Telegram-канал «Голый спорт».

Тело 41-летней спортсменки было обнаружено в воде, когда остальные участники закончили этап состязаний.

Смирнову достали из воды, попытались реанимировать, но вернуть ее к жизни не удалось.

В правоохранительных органах Испании считают, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Ранее кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт скончался в возрасте 26 лет. 30 сентября его доставили в больницу округа Бемет в Кении, спортсмена рвало кровью. Причиной этому стало поражение печени и других внутренних органов. Атлет ушел из жизни 6 октября. У Бетта были проблемы с допингом — в 2018 году он получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

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