Во время соревнований по триатлону утонул спортсмен

Спортсмен скончался во время соревнований по триатлону Tinan Race в подмосковных Бронницах, информирует ТАСС.

«В ходе соревнований по триатлону при заплыве на дистанции одному из спортсменов стало плохо. Спасатели оперативно достали его из воды, оказали помощь и передали медикам. Но, к сожалению, в машине скорой помощи мужчина скончался», — сказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фестиваль триатлона Tinan Race проходит 13 июня в Бронницах Московской области.

Ранее Форвард из Нигерии Кельвин Оденигбо, выступающий за белорусский «Витебск», утонул в озере Белое неподалеку от деревни Новоселки Витебского района.

20-летний игрок сыграл в четырех матчах в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигериец перешел в «Витебск» в этом году на правах аренды из NAF Rockets.