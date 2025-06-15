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Экс-футболист «Спартака» готов стать тренером ЦСКА

Экс-футболист «Спартака» Мостовой заявил, что готов стать тренером ЦСКА
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности возглавить столичный ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Готов ли я стать тренером клуба РПЛ? Я давно готов. 30 лет в футбол играл. Но на любой вариант не соглашусь. Если пригласят в ЦСКА? Будем разговаривать», — сказал Мостовой.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой назвал условие, при котором он пробежится голым по улице.

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