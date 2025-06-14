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Мостовой назвал условие, при котором он пробежится голым по улице

Мостовой: пробегусь голым по улице, если Семак выиграет РПЛ с «Факелом»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что пробежится голым по улице, если тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) с воронежским «Факелом», передает «RT».

«Ну вот поставьте Семака в «Факел». Разве он возьмет с воронежцами титул? Если решит данную задачу, лично пробегусь голым по улице. Но такого не будет», — сказал Мостовой.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» под руководством Семака занял второе место, уступив одно очко «Краснодару». «Факел» вылетел из РПЛ, заняв последнее место. Также из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Пари НН».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой возглавил «Спартак».

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