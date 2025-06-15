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Российский вратарь сравнялся с Фетисовым по матчам в плей-офф НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский сравнялся с Фетисовым по матчам в плей-офф НХЛ
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Jim Rassol/Reuters

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флориды» Сергей Бобровский вышел на 14-е место по матчам в Кубке Стэнли среди россиян, сыграв свою 116-ю игру. По этому показателю он сравнялся с Вячеславом Фетисовым.

Следующей целью Бобровского является Вячеслав Козлов (118). Рекордсменом является Сергей Федоров (183).

15 июня «Флорида» одолела в пятом матче Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счетом 5:2. «Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:2.

13 июня стало известно, что НХЛ оставила российских хоккеистов без специальных наград по итогам сезона-2024/25.

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был одним из претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Он занял в голосовании третье место, уступив первенство голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллебайку. При этом Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Одноклубник Кучерова — голкипер Андрей Василевский — претендовал на приз лучшему голкиперу «Везина Трофи». Обладателем трофея также стал Хеллебайк.

Ранее Бобровский повторил антирекорд среди россиян в Кубке Стэнли.

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