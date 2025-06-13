Голкипер «Флориды» Бобровский повторил антирекорд среди россиян в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский потерпел 50-е поражение в рамках Кубка Стэнли.

В ночь на 13 мая «Флорида» проиграла четвертый матч финальной серии «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 4:4, в овертайме победу «Ойлерз» принес Леон Драйзайтль. Одним из его ассистентов выступил российский нападающий Василий Подколзин. По ходу матча «Флорида» вела со счетом 3:0, однако упустила свое преимущество.

Бобровский сделал 30 сейвов. Всего в рамках Кубка Стэнли голкипер провел 115 матчей, и 50-е поражение стало повторением антирекорда среди российских хоккеистов. Столько же проигрышей у вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Однако голкипер «молний» провел на пять матчей больше.

Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли стал 2-2. Пятый матч серии состоится на стадионе «Эдмонтона» 15 июня, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, привезут ли Кубок Стэнли в Россию.