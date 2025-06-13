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Российские хоккеисты остались без специальных наград НХЛ

Форвард Кучеров и голкипер Василевский остались без специальных наград НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оставила российских хоккеистов без специальных наград по итогам сезона-2024/25.

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был одним из претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Он занял в голосовании третье место, уступив первенство голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллебайку. При этом Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Одноклубник Кучерова — голкипер Андрей Василевский — претендовал на приз лучшему голкиперу «Везина Трофи». Обладателем трофея также стал Хеллебайк.

При этом представители России попали в символические сборные по итогам регулярного сезона. Кучеров вошел в первую команду, Василевский — во вторую. Нападающего «Филадельфии Флайерс» Матвея Мичкова включили в сборную новичков.

Финал Кубка Стэнли продолжается. В нем сражаются, как в прошлом году, «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В ночь на 13 июня состоялся четвертый матч серии, победу в овертайме одержали хоккеисты «Ойлерз». Счет в серии стал 2-2.

Ранее голкипер «Флориды» Сергей Бобровский повторил антирекорд среди россиян в Кубке Стэнли.

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