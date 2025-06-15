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ФИФА пересадит болельщиков на клубном чемпионате мира

ФИФА пересадит болельщиков на клубном ЧМ для создания видимости аншлага
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IMAGO/Sebastian Rдppold/Matthia/Matthias Koch/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разместить болельщиков ближе к телевизионным камерам для создания видимости аншлага на предстоящем клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что в федерации хотят повысить эффект от телетрансляции. Также отмечается, что болельщиик не получат более дешевые места в результате пересадки.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита клубного чемпионата мира.

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