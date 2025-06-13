Суперкомпьютер назвал фаворита клубного чемпионата мира

Opta: «ПСЖ» — главный претендент на победу в клубном чемпионате мира

Французский «Пари Сен-Жермен» является главным претендентом на выигрыш клубного чемпионата мира по версии суперкомпьютера авторитетной статистической платформы Opta.

Вероятность победы французов оценивается в 18,5%. Второе место в списке — у английского «Манчестер Сити» (17,8%), третье — у немецкой «Баварии» (12,8%).

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Ранее сообщалось, что три футболиста с российскими паспортами сыграют на клубном чемпионате мира.