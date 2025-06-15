В «Макларене» заявили, что Трамп не будет управлять болидом команды

В «Макларене» опровергли информацию о том, что Трамп примет участие в тестах

Представитель команды «Формулы-1» «Макларен» опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп будет управлять одним из болидов на тестовых испытаниях на следующей неделе. Его слова приводит Crash.net.

«Трамп не будет водить нашу машину», — заявил представитель.

Ранее французский телеканал Canal+ сообщал, что Трамп сядет за руль «Макларена» во время частных заездов на трассе в Остине на следующей неделе.

Ожидается, что Трамп проедет по трассе на следующей неделе.

Ранее Трамп уже был замечен на «Формуле-1». В 2024 году он был на Гран-при Майами, где общался с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, а также встречался с исполнительным директором команды Заком Брауном.

В апреле российский гонщик Никита Мазепин раскрыл, почему ему отказали в возвращении в «Формулу-1».

Ранее пилот «Формулы-1» установил антирекорд.