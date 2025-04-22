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Российский гонщик Мазепин раскрыл, почему ему отказали в возвращении в «Формулу-1»

Российский гонщик Мазупин рассказал об отказе «Формулы-1» от его возвращения
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Личный архив Никиты Мазепина

Российский гонщик Никита Мазепин на канале Luka Rozajac в YouTube признался, что верил в свое возвращение в «Формулу-1» после того, как с него снимут санкции, а также рассказал, почему ему в итоге отказали.

«Когда санкции сняли, я начал общаться с командами «Королевских гонок». И они говорили: «Смотри, все дело в деньгах. Если мы подпишем контракт с тобой, то приобретем двух новых спонсоров. Но мы лишимся сразу пять контрактов с другими спонсорами, потому что они не захотят быть как-то связанными с Россией», — заявил он.

Мазепин выступал в «Формуле-1» в команде «Хаас» в 2021 году. Контракт был расторгнут 5 марта 2022 года.

Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

Ранее Мазепин оценил личный ущерб от санкций.

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