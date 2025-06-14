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Трамп может сесть за руль болида «Формулы-1»

Canal+: Трамп может сесть за руль болида «Формулы-1» в Остине
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Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может испытать гоночный автомобиль команды «Формулы-1» «Макларен» во время частных заездов на трассе в Остине. Об этом сообщает журналист телеканала Canal+ Жюльен Фебро.

Ожидается, что Трамп проедет по трассе на следующей неделе.

Ранее Трамп уже был замечен на «Формуле-1». В 2024 году он был на Гран-при Майами, где общался с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, а также встречался с исполнительным директором команды Заком Брауном.

В апреле российский гонщик Никита Мазепин раскрыл, почему ему отказали в возвращении в «Формулу-1».

«Они говорили: «Смотри, все дело в деньгах. Если мы подпишем контракт с тобой, то приобретем двух новых спонсоров. Но мы лишимся сразу пять контрактов с другими спонсорами, потому что они не захотят быть как-то связанными с Россией», — заявил он.

Мазепин выступал в «Формуле-1» в команде «Хаас» в 2021 году. Контракт был расторгнут 5 марта 2022 года.

Ранее было названо увлечение теннисиста Янника Синнера помимо тенниса.

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