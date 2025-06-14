«Он загнется»: форварда сборной России раскритиковали за переход в «Локомотив»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Николай Комличенко зря принял решение подписать контракт с «Локомотивом».

По его словам, форвард не сможет проявить себя ярко и будет выступать плохо.

«Комличенко уже возрастной игрок, он не такого уровня нападающий, чтобы эффективно действовать на футбольном поле. В «Локомотиве» он загнется, нет у него сильных качеств. Есть небольшое голевое чутье, головой может сыграть удачно — все, больше ничего нет», — заявил Пономарев.

10 июня «Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова». Рабочий контракт подписан на три года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей, забив восемь мячей.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

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