Исполняющего обязанности тренера «Динамо» призвали уйти из клуба

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что исполнявший обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев должен покинуть клуб.

По его словам, если специалист хочет начать самостоятельную карьеру, то не должен находиться в штабе Валерия Карпина.

«Гусеву надо уходить из «Динамо», он не будет под Карпиным работать, мне кажется. Вряд ли он поведет себя как Онопко, который даже армейский флаг целовал в свое время. Есть такие тренеры, которым все до лампочки, лишь бы деньги получать. Вторым тренером быть хорошо — сидишь и ни за что не отвечаешь. Если Гусев — принципиальный человек, то должен уйти в другой коллектив работать главным тренером. Иначе не вырастешь, будешь как Онопко болтаться», — заявил Пономарев.

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитаном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

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