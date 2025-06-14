Легенда ЦСКА дал совет новой звезде «Динамо»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что новый наставник «Динамо» Валерий Карпин поможет нападающему Ярославу Гладышеву раскрыться.

По его словам, Карпин сможет дать прогрессивый импульс как Гладышеву, так и другому форварду бело-голубых — Константину Тюкавину.

«Тюкавин и Гладышев — очень хорошая пара будет, Карпин их запросто сможет уместить. Если Ярослав будет продолжать так же играть, то все будет великолепно. Пока он играет как мальчишка во дворе, мне кажется. 22 года — хороший возраст, но еще не зрелый. Футболист начинает соображать своей башкой позже, а пока он играет по наитию, как получится», — заявил Пономаревю

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитаном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Ранее у Валерия Карпина обнаружили неочевидную задачу в «Динамо».