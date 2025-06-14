Украинская теннисистка назвала себя злой бандеровкой

Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила украинскому изданию «Спорт24» о том, что ее боятся россиянки.

«Чуть ли не у каждой украинки в туре был скандал с россиянками. При мне такое случалось, но в мой адрес — нет. Думаю, меня не знают, но меня боятся. Потому что я злая бандеровка и ем на завтрак российских младенцев (смеется)», — сказала Олейникова.

После начала СВО украинские теннисистки отказались от рукопожатий с соперницами из России и Белорусии, выступающих в качестве нейтральных спортсменок.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира в Великобритании.