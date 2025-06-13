Теннисистка Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира в Великобритании

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, в трех сетах уступив представительнице США Мэдисон Киз.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 8 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 4:6. За это время Шнайдер выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из семи. В активе Киз четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из шести.

Следующим соперником Киз станет победительница пары Татьяна Мария (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах.