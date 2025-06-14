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Мостовой хочет стать помощником тренера ЦСКА

Мостовой о Каннаваро в ЦСКА: с удовольствием пошел бы помощником к нему
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы быть помощником Фабио Каннаваро, если итальянец станет тренером московского ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА. На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. Если такое произойдет, это будет суперским решением», — сказал Мостовой.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он тренировал с декабря 2024 по апрель 2025 года. 27 ноября 2006 года Фабио Каннаваро был удостоен «Золотого мяча» — приза лучшему игроку Европы по версии France Football.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Каннаваро отказался возглавить сборную Польши.

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