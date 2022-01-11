Обладатель «Золотого мяча» 2006 года отказался возглавить сборную Польши

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро отказался возглавить национальную команду Польши, передает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Каннаваро не уверен, что успеет полноценно подготовить национальную команду к стыковым матчам.

В 2019 году бывший защитник сборной Италии возглавлял команду Китая.

Напомним, что сборной России предстоит встретиться с Польшей в рамках стыкового матча. Встреча пройдет 24 марта в Лужниках. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич может стать наставником национальной сборной Польши.

Отмечается, что президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша намерен связаться со специалистом и узнать о его дальнейших планах.