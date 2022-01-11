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Обладатель «Золотого мяча» 2006 года отказался возглавить сборную Польши

Экс-игрок сборной Италии Каннаваро не возглавит национальную команду Польши

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РИА Новости

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро отказался возглавить национальную команду Польши, передает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Каннаваро не уверен, что успеет полноценно подготовить национальную команду к стыковым матчам.

В 2019 году бывший защитник сборной Италии возглавлял команду Китая.

Напомним, что сборной России предстоит встретиться с Польшей в рамках стыкового матча. Встреча пройдет 24 марта в Лужниках. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич может стать наставником национальной сборной Польши.

Отмечается, что президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша намерен связаться со специалистом и узнать о его дальнейших планах.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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