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Легенда «Спартака» о назначении Карпина в «Динамо»: он нигде ничего не выиграл

Экс-футболист «Спартака» Ловчев: Карпин ничего нигде не выиграл
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо», отметив, что специалист не имеет трофеев в своем активе, передает «Матч ТВ».

»Карпин же ничего нигде не выиграл. И вот теперь у него есть возможность и другие условия, другие деньги, другой состав. Для него это будет часом Х. Если у него не получится в «Динамо», шлейф этот будет за ним везде», — сказал Ловчев.

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитаном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Ранее у Карпина обнаружили неочевидную задачу в «Динамо».

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