У Карпина обнаружили неочевидную задачу в «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что новый наставник «Динамо» Валерий Карпин решит проблему размещения нападающих Ярослава Гладышева и Константина Тюкаивна вместе на футбольном поле.

«Нет никаких проблем, чтобы их уместить вместе на поле. Два сильных игрока, к тому же Карпин — опытный тренер, да еще в прошлом и игрок атаки. Он знает, как разобраться», — заявил Гладилин.

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитаном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Ранее Валерию Карпину предрекли проблемы в «Динамо» из-за спартаковского прошлого.