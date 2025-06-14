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Карпину предрекли проблемы в «Динамо» из-за спартаковского прошлого

Экс-защитник ЦСКА Пономарев предрек Карпину проблемы в «Динамо»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сотрудничество Валерия Карпина со столичным «Динамо» не выйдет успешным.

По его словам, спартаковское прошлое Карпина сыграет с ним злую шутку.

«Не знаю, как получится у Карпина в «Динамо», но обычно спартаковцы не приживаются в команде. Армейцы — да, они с динамовцами дружили, а со спартаковцами — никогда. Как его воспримет игровое сообщество динамовское, коллектив, ветераны? Черт его знает», — заявил Пономарев.

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитанном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Ранее Валерию Карпину предрекли успехи в «Динамо».

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