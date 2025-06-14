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Российский тренер объяснил, почему испытывает радость от назначения Карпина в «Динамо»

Тренер Юран о Карпине в «Динамо»: радует, что назначили россиянина
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ФК «Динамо» Москва

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран обрадовался назначению Валерия Карпина на пост наставника московского «Динамо», передает «Матч ТВ».

» Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у «Динамо» всегда стоят задачи — место в тройке РПЛ и победа в Кубке России», — сказал Юран.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. В концовке, еще до окончания чемпионата, был отправлен в отставку Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России год назад. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед санкт-петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Валерий Карпин остается действующим главным тренером сборной России и будет совмещать эту работу с постом главного тренера динамовцев.

Ранее Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе «Динамо».

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