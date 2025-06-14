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Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе «Динамо»

Тренер «Динамо» Карпин о трансферах: надеюсь, кто-то придет
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ФК «Динамо» Москва

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин выразил надежду на то, что в команде появятся новые игроки в летнее трансферное окно. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Любой тренер хочет что-то добавить, усилить какие-то позиции. Надеюсь, что кто-то еще придет. Возможно, кто-то уйдет. Здесь тоже зависит от многих факторов», — сказал Карпин.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. В концовке, еще до окончания чемпионата, был отправлен в отставку Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России год назад. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед санкт-петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Валерий Карпин остается действующим главным тренером сборной России и будет совмещать эту работу с постом главного тренера динамовцев.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал задачу «Динамо» при Карпине.

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