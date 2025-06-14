Гашек осудил госсекретаря США за поздравление с Днем России

Чешский бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек судил госсекретаря США Марко Рубио за поздравление россиян с Днем России.

«Марко Рубио сегодня поздравил российский народ, который избрал и поддерживает Путина. Сегодня США во главе с Дональдом Трампом поддерживают Россию», — написал Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее Гашек раскритиковал организаторов турнира Большого шлема из-за участия россиян.