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Булыкин назвал задачу «Динамо» при Карпине

Булыкин: «Динамо» должно быть как минимум в тройке
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ФК «Динамо» Москва

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий национальной сборной Дмитрий Булыкин, проведший часть карьеры в московском «Динамо», прокомментировал задачи бело-голубых в новом сезоне после назначения новым главным тренером Валерия Карпина.

«У клуба каждый год большие задачи. Думаю, тройка – это минимум. И борьба за чемпионство, учитывая, сколько потрачено и кого приглашают. Должны бороться за первое место и за Кубок, а там уже смотреть, что получится», — считает Булыкин.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиги. В концовке, еще до окончания чемпионата, был отправлен в отставку Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России год назад. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед санкт-петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Валерий Карпин остается действующим главным тренером сборной России и будет совмещать эту работу с постом главного тренера динамовцев.

Ранее сообщалось, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.

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