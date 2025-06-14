Звездный аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира. Его слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Фавиану Рэнкелу.

«Интересное соревнование. Обладать возможностью участвовать в нем — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды. Горю желанием и жду возможности сразиться с лучшими клубами и добиться успеха», — заявил Месси.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

«Интер Майами» попал в квартет А, в котором сыграет с «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Порту» (Португалия» и «Палмейрасом» (Бразилия).

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