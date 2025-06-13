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«Кощунство»: Губерниев отреагировал на сравнение Промеса с легендой «Спартака»

Губерниев: сравнивать Промеса с Черенковым недопустимо
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о недопустимости сравнения бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса с легендой клуба Федором Черенковым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне часто в комментариях прилетает, что Промес такой народный, его часто сравнивают с Федором Черенковым. С моей точки зрения, это истинное кощунство и полный бред. Вор должен сидеть в тюрьме. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?»— заявил Губерниев.

2 июня Промеса арестовали в Дубае.

Контракт Промеса со российским «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. Он провел 15 сезонов за «Спартак» в период с 1978 по 1993 годы и установил рекорд клуба по количеству сыгранных матчей — 515 матчей. В составе красно-белых он три раза выиграл чемпионат СССР, чемпионат России и Кубок России.

Памяти Федора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.

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