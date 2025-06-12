Промеса арестовали в Дубае

De Telegraaf: Промес арестован в Дубае из-за запроса об экстрадиции в Нидерланды

Полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным издания, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды.

В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. Футболиста могут под надзором Королевской военной полиции доставить в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет.

Контракт Промеса со российским «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес принял ислам.