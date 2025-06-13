Адвокат рассказал, что Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды

Знаменитый адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с бывшим футболистом московского «Спартака» Квинси Промесом, который был вновь задержан в ОАЭ по запросу Нидерландов об экстрадиции.

«Насколько верна информация в СМИ, это только задержание. Действительно, если в течение 30 дней вопрос не решится, то Квинси Промеса должны будут отпустить. Более того, есть ряд моментов, которые, на мой взгляд, позволяют Промесу избежать экстрадиции. Нужно понимать, что соглашение об экстрадиции между Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами подписано в 2021 году. Там есть ряд пунктов, некоторые из которых, так скажем, размыты. При желании их можно повернуть в сторону Промеса. О чем речь? Например, ОАЭ могут отказать в экстрадиции, если это грозит их суверенитету и иным каким-то значимым обстоятельствам. При этом не раскрыто, какие это обстоятельства и интересы. Под это можно подвести многое, в том числе и ситуацию Промеса», — подчеркнул Калинов.

Квинси Промес был приговорен в Нидерландам суммарно к 7,5 года лишения свободы по делам о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата с применением холодного оружия. Сторона игрока подала апелляцию, при этом в Нидерландах 33-летний нападающий, вероятнее всего, будет находиться в заключении и во время ее рассмотрения.

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