«Динамо» анонсировало назначение Карпина на пост главного тренера команды

Московское «Динамо» анонсировало назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале бело-голубых.

«Кто новый тренер «Динамо»?» — говорится в сообщении. Также в ролике указано время 22:00 — в этот момент состоится показ шоу «Что? Где? Когда?» с участием Валерия Карпина.

11 июня член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что клуб, с большой долей вероятности, возглавит российский тренер.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее сообщалось, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.