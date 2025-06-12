Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Медведев обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде, обыграв во втором раунде француза Адриана Маннарино.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 6:4.

Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Накашимы два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брей-поинта из одного.

В следующем матче соперником Медведева станет американец Рейлли Опелка, который переиграл чилийца Николаса Харри.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.