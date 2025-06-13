Губерниев о деле Промеса: главное, чтобы «Спартак» потом не позвал его главным тренером

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев с иронией вспомнил, как началась история с задержанием экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса, и заявил, что его немного жаль, но стоит помнить о том, что он преступник. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он же туда поехал на сбор со «Спартаком», конечно, правовая безграмотность тогдашних руководителей красно-белых и Квинси Промеса заслуживает отдельных аплодисментов. Главное, чтобы «Спартак» потом не позвал его главным тренером, а то они могут, от них можно ожидать чего угодно, но будем надеяться, что нет», — заявил он.

12 июня сообщалось, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды.

В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. Футболиста могут под надзором Королевской военной полиции доставить в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в семь с половиной лет.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее в прокуратуре Амстердама прокомментировали экстрадицию футболиста Промеса.