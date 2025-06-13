В прокуратуре Амстердама прокомментировали экстрадицию футболиста Квинси Промеса

Прокуратура Амстердама не подтвердила сообщения о планах экстрадировать бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса из Дубая в Нидерланды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эверта Бурстра.

По его словам, сейчас в прокуратуре не могут подтвердить данную информацию. Он добавил, что в случае экстрадиции комментарии по делу Промеса будет давать отдел прокуратуры по апелляциям.

12 июня сообщалось, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме.

По данным издания, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды.

В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. Футболиста могут под надзором Королевской военной полиции доставить в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес принял ислам.