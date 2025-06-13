Российские хоккеисты сыграют с канадцами в Торонто

Российские хоккеисты-юниоры сыграют с командами CHL в Канаде впервые с 2019 года

Российские юниоры проведут матчи с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) в Канаде. Об этом заявил агент Дэн Мильштейн, его слова приводит RG.org.

В состав сборной России вошли хоккеисты из систем ЦСКА, «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора». В Канаде сыграют хоккеисты преимущественно 2008 и 2009 годов рождения.

Серия матчей пройдет в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Последний раз подобный турнир проводился в 2019 году.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее в НХЛ высказались о недопуске России на ОИ-2026.