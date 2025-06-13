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Названа лучшая российская спортивная пара

Фигуристы Миронова и Устенко восхитились парой Хабибуллиной и Княжука
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Александр Вильф/РИА Новости

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», что из российских спортивных пар им больше всего запомнились в сезоне-2024/25 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

«На финале Гран-при посмотрела тренировку пар с произвольными программами, очень понравились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Искренний восторг, давно не видела такого катания и таких постановок у спортивных пар!» — сказала Миронова.

«И произвольная программа, и короткая понравились, — отметил Устенко. — Классные ребята, очень жалко, что у них из-за травмы так неполноценно прошел сезон, но тем не менее они проделали очень классную работу. Показалось, что они как танцоры ехали: много интересных фишек в программе, не просто беговые шаги, и музыка сильная».

В сезоне-2024/25 Хабибуллина и Княжук завоевали серебряные медали в финале Гран-при России и стали бронзовыми призерами чемпионата страны.

Ранее российские фигуристы поддержали сменивших гражданство спортсменов.

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