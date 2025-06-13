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Российские фигуристы поддержали сменивших гражданство спортсменов

Фигуристы Миронова и Устенко признались, что поддерживают Володина и Ефимову
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Александр Вильф/РИА Новости

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», что поддерживают некоторых россиян, которые сменили спортивное гражданство и теперь выступают на международном уровне за другие страны.

«Мы следим за Никитой Володиным и Даниилом Паркманом. Они постарше, но мы сколько лет в одних раздевалках переодевались…» — рассказал Устенко.

Володин встал в пару с немкой Минервой Хазе и успешно выступает за сборную Германии. В сезоне-2024/25 эта спортивная пара стала победителем чемпионата Европы, выиграла финал Гран-при и завоевала серебряные медали на чемпионате мира.

Даниил Паркман катается с Кэти Макбет в составе сборной США. Пара приняла участие в двух этапах Гран-при, но пока не добралась до медалей.

«За Алисой Ефимовой еще следим», — отметила Миронова.

Ефимова в паре с Мишей Митрофановым выиграла чемпионат США, а также завоевала бронзу на этапе Гран-при.

Ранее российские фигуристы восхитились иностранными соперниками.

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