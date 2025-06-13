Российские фигуристы восхитились иностранными соперниками

Фигуристы Миронова и Устенко назвали лучшим танец Смарт и Дика по мотивам «Дюны»

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», какие постановки зарубежных фигуристов понравились им больше всего в сезоне-2024/25.

«Смотрела все в этом сезоне, с интересом и удовольствием за всеми наблюдаю, — призналась Миронова. — Очень нравится ритм-танец пары Катерина Мразкова/Даниэль Мразек под Beatles, считаю, что это лучший ритм сезона».

Что касается лучшего произвольного танца сезона, то Миронова и Устенко единогласно выбрали постановку испанской пары Оливии Смарт и Тима Дика по мотивам фильма «Дюна».

«Мне очень нравятся костюмы, работа с музыкой — элементы были расставлены так, чтобы раскрывалась история, а не просто для того, чтобы сделать что-то в акцент. Это то, чему стоит учиться», — сказал Устенко.

Миронова согласилась с мнением своего партнера.

«От начала и до конца люди отработали на 100 процентов — по части постановки, эмоций, дуг и скорости. Там читается, что это «Дюна». Элементы были сделаны для музыки, а не музыка для элементов», — отметила фигуристка.

В сезоне-2024/25 Оливия Смарт и Тим Дик выиграли чемпионат Испании и завоевали бронзовые медали на этапе международной серии Гран-при в США.

Также они остановились в шаге от медалей на этапе Гран-при в Китае, заняв четвертое место.

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