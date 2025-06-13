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Английскому клубу разрешили не выплачивать долг ЦСКА до снятия санкций

CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» по делу экс-игрока ЦСКА Влашича
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РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского «Вест Хэм Юнайтед» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Вест Хэм Юнайтед» обязан выплатить армейцам € 8,55 млн плюс 5% годовых после получения разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) или прекращения действия санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если этого не будет сделано после указанных событий, то на клуб могут быть наложены санкции.

11 июня 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА €17,43 млн за трансфер хорватского хавбека Николы Влашича.

Было указано, что «Вест Хэм» не сумел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Англичане должны выплатить ЦСКА деньги до 31 июля, иначе сумма долга увеличится до €25,65 млн. Кроме того, «Вест Хэму» могут запретить регистрировать новых игроков в течение трех лет. Клуб был не согласен с этим решением и подал апелляцию.

Влашич провел за московский ЦСКА 108 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 21 результативную передачу.

Ранее стало известно, почему Марко Николич ушел из ЦСКА.

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