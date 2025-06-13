Стало известно, почему Николич ушел из ЦСКА

Сербский специалист Марко Николич решил покинуть пост главного тренера московского ЦСКА после того, как не получил предложения о переподписании нового контракта с клубом после завоевания бронзовых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру».

Контракт специалиста был рассчитан на один сезон, то есть заканчивался этим летом. Поэтому серб чувствовал неуважение из-за того, что его не хотят видеть в команде в будущем.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

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