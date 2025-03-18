Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес принял ислам, передает Mash.

Такое решение игрок принял после того, как московский клуб не стал продлевать с ним контракт из-за того, что футболист не мог покинуть ОАЭ.

«Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, захотел все изменить», — заявили в окружении футболиста.

Промес пришел в мечеть и прочитал символ веры (шахада). Говорил это при свидетелях, чтобы его признали другие мусульмане.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее «Спартак» призвали забыть про Промеса.