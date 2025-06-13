Названа причина, по которой «Краснодар» стал чемпионом

Российский тренер Сергей Балахнин в беседе выразил мнение, что, в первую очередь, «Зенит» помог «Краснодару» стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Прежде всего, сам «Зенит», который упускал игры и терял очки на ровном месте. Играл он очень нестабильно и невыразительно. Тем заслуженнее выглядит победа в чемпионате «Краснодара», — заявил Балахнин.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.