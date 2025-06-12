В «Зените» сделали заявление из-за второго бомбардира РПЛ

В «Зените» подтвердили информацию о приобретении Даку из «Рубина»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что петербургский клуб заинтересован в приобретении футболиста казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Информация близка к правде. Ждите официальных сообщений. Совинформбюро уполномочен заявить», — заявил Медведев.

Информация об интересе «Зенита» к Даку появилась 12 июня. По информации СМИ, стороны находятся в стадии переговоров. Указано, что казанский клуб готов отпустить своего футболиста. При благоприятном стечении обстоятельств Даку пройдет медицинское обследование в «Зените» 15 июня.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром РПЛ.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Даку.