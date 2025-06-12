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Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за второго бомбардира РПЛ

«Чемпионат»: «Зенит» заплатит за футболиста «Рубина» Даку €10 млн
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ФК «Рубин»

Петербургский «Зенит» потратит на игрока казанского «Рубина» Мирлинда Даку в общей сумме €10 млн. Об этом пишет «Чемпионат.com».

По информации источника, в эту сумму входят подъемные игроку и агентские выплаты.

Информация об интересе «Зенита» к Даку появилась 12 июня. По информации СМИ, стороны находятся в стадии переговоров. Указано, что казанский клуб готов отпустить своего футболиста. При благоприятном стечении обстоятельств, Даку пройдет медицинское обследование в «Зените» 15 июня.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром РПЛ.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее стали известны подробности о переходе игрока сборной Бразилии в «Зенит».

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