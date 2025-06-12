«Мы же не запретим»: экс-игрок сборной России о новом бразильце в «Зените»

Экс-игрок Канчельскис : пусть «Зенит» кого угодно покупает, раз есть деньги

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что у бразильца Жерсона не будет проблем с адаптацией в петербургском «Зените». Его слова приводит «Советский спорт».

«Пусть «Зенит» кого угодно покупает, раз есть деньги. Мы же не запретим этого делать. Они просто пользуются возможностями. Раньше покупали игроков и за куда большие деньги. Посмотрим, как Жерсон адаптируется», — заявил он.

11 июня журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира.

Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

Ранее стала известна позиция Карло Анчелотти по переходу Жерсона в «Зенит».