На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мы же не запретим»: экс-игрок сборной России о новом бразильце в «Зените»

Экс-игрок Канчельскис : пусть «Зенит» кого угодно покупает, раз есть деньги
close
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что у бразильца Жерсона не будет проблем с адаптацией в петербургском «Зените». Его слова приводит «Советский спорт».

«Пусть «Зенит» кого угодно покупает, раз есть деньги. Мы же не запретим этого делать. Они просто пользуются возможностями. Раньше покупали игроков и за куда большие деньги. Посмотрим, как Жерсон адаптируется», — заявил он.

11 июня журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира.

Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

Ранее стала известна позиция Карло Анчелотти по переходу Жерсона в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами