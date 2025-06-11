На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира

Теннисистка Самсонова проиграла канадке Брэнстин на турнире в Хертогенбосхе
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, сенсационно проиграла 24-летней Карсон Брэнстин из Канады на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Встреча, которая длилась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:5, 1:6.

Самсонова выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Брэнстин шесть эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде канадка сразится с Еленой Габриэлой Рузе из Румынии, которая в двух сетах обыграла Исис-Лауисе ван ден Брук из Нидерландов — 6:2, 6:1.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Дарья Касаткина в шутку заявила, что ненавидит Мирру Андрееву.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами