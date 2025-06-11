Российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, сенсационно проиграла 24-летней Карсон Брэнстин из Канады на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Встреча, которая длилась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:5, 1:6.

Самсонова выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Брэнстин шесть эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде канадка сразится с Еленой Габриэлой Рузе из Румынии, которая в двух сетах обыграла Исис-Лауисе ван ден Брук из Нидерландов — 6:2, 6:1.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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